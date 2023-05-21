Бабушка участника соревнований по мотокроссу на Кубани не совладала с эмоциями и выбежала на трассу под колеса байка

Во время соревнований по мотокроссу в Краснодарском крае на трассу выбежала пожилая женщина. Она оказалась бабушкой одного из участников.
Мероприятие проходило в Крымске. Зрителей удивил поступок женщины, которая вдруг оказалась в опасной зоне. Ее появление совпало с движением гонщика, из-за чего пенсионерка попала под колеса байка, передает kp.ru.
Женщина не смогла справиться с волнением за внука, потеряла контроль над действиями и поэтому выбежала на трассу. Пенсионерка получила перелом ноги. Пострадал и гонщик. Медики оказали им помощь.
Жительница Тульской области ушла из жизни после похода к стоматологу. Причиной смерти стали осложнения после удаления зуба.