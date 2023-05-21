Заживо сгоревший в подмосковном Раменском школьник не был пироманом и воспитывался в благополучной семье

Школьник, заживо сгоревший в сарае в подмосковном Раменском, воспитывался в семье с положительной характеристикой. Мальчик не был пироманом, хорошо учился и занимался спортом, сообщает источник ФАН.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что 11-летний ребенок был заперт снаружи. В качестве блокирующего приспособления использовался искривленный гвоздь. Появившаяся в СМИ информация, что школьника якобы облили керосином и подожгли, в настоящий момент рассматривается только как домыслы очевидцев.
Источник ФАН подтвердил, что дети действительно играли рядом с сараем и они же первые позвали на помощь, сообщив взрослым, что мальчик в опасности. Первыми к месту ЧП прибежали молодые мамы, которые гуляли неподалеку с колясками. Женщины вызвали пожарных и обратились за помощью к местным жителям.
Мужчины попытались прорваться внутрь сарая, но безрезультатно. По сведениям источника ФАН, дети, оказавшиеся рядом с местом трагедии, находятся в шоковом состоянии. Согласно предварительной информации, они заявили, что погибший школьник по своей вине пострадал от огня случайно. Учитывая состояние несовершеннолетних, целенаправленно их пока не опрашивали.
Правоохранители высказанную детьми версию не отрицают, но не считают ее достаточно правдоподобной. Ставший жертвой пожара ребенок воспитывался в благополучной семье, никогда не слыл пироманом и хорошо учился. Мальчик занимался спортом и не стал бы играть с огнем, резюмировал источник ФАН.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Дубовой роще сгорел заживо запертый в сарае 11-летний мальчик. По одной из версий, ребенок мог оказаться в охваченной огнем постройке из-за действий других детей.