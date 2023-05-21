Заживо сгоревший в подмосковном Раменском школьник не был пироманом и воспитывался в благополучной семье

Источник ФАН подтвердил, что дети действительно играли рядом с сараем и они же первые позвали на помощь, сообщив взрослым, что мальчик в опасности. Первыми к месту ЧП прибежали молодые мамы, которые гуляли неподалеку с колясками. Женщины вызвали пожарных и обратились за помощью к местным жителям.