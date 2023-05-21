Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

Следственный комитет России принял решение о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 22 февраля 2023 года Хан Карим Асад Ахмад направил ходатайство для получения у МУС ордера на арест граждан Российской Федерации. На основании этого запроса были вынесены решения об аресте президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Данное преследование носит заведомо незаконный характер. На основании этого действия прокурора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных статьей 299, 30 и 360 УК РФ. Действия судьи квалифицируются по статьям 301, 30 и 2360 УК РФ.
Оба обвиняемых объявлены в розыск на основании постановления следователя. Расследование уголовного дела в отношении фигурантов продолжается.
Ранее МУС выразил обеспокоенность решением СК РФ объявить в розыск прокурора Карима Хана и судей, выдавших ордер на арест Владимира Путина.