Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

По данным следствия, 22 февраля 2023 года Хан Карим Асад Ахмад направил ходатайство для получения у МУС ордера на арест граждан Российской Федерации. На основании этого запроса были вынесены решения об аресте президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.