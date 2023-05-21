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«Трупов украинских военных огромное количество»: Пригожин опроверг заявление Зеленского об оставшихся в Артемовске бойцах ВСУ

Армия
«Трупов украинских военных огромное количество»: Пригожин опроверг заявление Зеленского об оставшихся в Артемовске бойцах ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение Артемовска от украинских военных вопреки заявлениям из Киева. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в городе еще присутствуют ВСУ.

Редакция издания «ГЛАС НАРОДА» решила узнать правду о реальной ситуации на Артемовском направлении от главы ЧВК «Вагнер». Пригожин отметил, что город взят «музыкантами» полностью по всем юридическим границам до последнего сантиметра.

«Трупов украинских военных огромное количество. <...> Поэтому Владимир Александрович лукавит, либо он, как и многие наши военные руководители, просто не в курсе, что происходит на земле», — объяснил создатель «оркестра» в аудиокомментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин обратился к украинскому лидеру после окончательного освобождения Артемовска. Он похвалил солдат ВСУ, сообщив, что они достойно сражались на поле боя.
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