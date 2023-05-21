Села Тишанка и Новая Таволжанка Белгородской области попали под обстрел украинских военных

Два села Белгородской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о последствиях прилета.
Он отметил, что среди людей никто не пострадал. В Тишанке повредили офис семейного врача. Там выбито окно и посечена кровля. В другом населенном пункте пострадали два частных домовладения. Среди последствий — повреждения кровли, забора и фасада.
До этого глава области сообщил, что в Telegram-каналах появилось не мало недостоверных сообщений об атаках на регион. Гладков заявил, что в связи с этим будет публиковаться сводка по обстрелам.