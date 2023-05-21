Теплоход со 153 пассажирами отбуксировали к берегу в Тверской области из-за поломки

Теплоход «Александр Свирский» с пассажирами на борту сломался в акватории Волги по пути из Москвы в Тверь. Об этом сообщает МЧС.
Предположительно, причиной поломки стал вышедший из строя генератор. На борту находились 153 человека, среди которых было 24 ребенка и маломобильные туристы.
На место ЧП были отправлены два технических теплохода. После детального анализа обстановки было принято решение провести спасательную операцию.
Сломавшийся теплоход отбуксировали к пристани в город Конаково. Всем пассажирам с детьми после прибытия к берегу были предоставлены автобусы для перевозки к месту назначения.
Ранее пассажирский теплоход «Илья Муромец» сел на мель недалеко от Галанинского причала в Нижегородской области. На борту судна находились 155 человек.