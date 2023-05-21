Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 вблизи Южных Курил

По данным специалистов, колебания земной коры были зарегистрировано 21 мая в 20:39 по местному времени (12:39 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в море в 39 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 41 километра, отметили в ведомстве.