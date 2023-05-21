Бильдерберг-2023: «альянс демократий» ищет выход из тупика

Очередная, 69-я по счету, встреча Бильдербергского клуба — на этот раз в столице Португалии, с официальным списком из 128 участников, — не вызвала привычного конспирологического трепета в медиапространстве, поскольку за прошедший год «альянсу демократий» и его центрам принятия решений (ЦПР), к числу которых традиционно относят Бильдерберг, так и не удалось добиться видимой победы или хотя бы значимых успехов в глобальной гибридной войне против России и Китая.
Тем более, данное мероприятие проходило одновременно с саммитом лидеров G7 в японской Хиросиме (в 2022-м Бильдерберг опередил «Семерку» почти на три недели) и на фоне нарастающих проблем с повышением потолка федерального долга США, так что определённая «расфокусировка» внимания была неизбежной.
По сравнению с прошлогодней программой среди заявленных тем в дискуссии «бильдербергеров» принципиально новым можно считать разве что «искусственный интеллект» — все остальные в той или иной форме присутствовали и ранее.
Например, нынешние «финансовые проблемы» коррелируют с прошлогодним тэгом «Разрушение глобальной финансовой системы», а «Лидерство США» — с «Китайско-американское технологическое соперничество» и так далее, а некоторые — такие, как «Россия», «Украина», «Китай» — вообще повторяются дословно.
Подобная фиксация «повестки дня» подтверждает тезис о том, что Бильдербергский клуб является вовсе не центром принятия каких-либо значимых решений, но местом адаптации этих решений к реальным проблемам их исполнения «на земле». Функция, бесспорно, важная, однако далеко не ключевая.
В данном контексте обращает на себя внимание буквально приуроченная к началу 69-го Бильдерберга сверхактивность Генри Киссинджера: всего лишь за месяц готовящийся вскоре встречать свое 100-летие гуру американской и всей западной геополитики выдал сразу два концептуальных и взаимосвязанных суперпроекта: по украинскому конфликту и по конфликту США с КНР.
Невероятная продуктивность, заставляющая задуматься о том, насколько реально в таком сверхпочтенном возрасте вернуться к собственной боевой форме полувековой давности, а насколько все это: и в том, и в другом случае, — является лишь трансляцией идей ЦПР нынешнего «альянса демократии» через один и тот же доверенный и проверенный источник.
Честно говоря, второй вариант выглядит намного более вероятным, поскольку нынешний «план Киссинджера» представляет собой «челночную дипломатию наоборот» — мол, если подобные технологии сработали в конце 1960-х-первой половине 1970-х годов, почему бы их зеркальной модификации не сработать сегодня?
Тогда, стоит напомнить, целью усилий политики США было добиться того, чтобы отношения между Москвой и Пекином стали хуже, чем их отношения с Вашингтоном. Этой цели удалось добиться — во многом за счет отвязки американского доллара от золота, политики «разрядки» с Советским Союзом и формирования «глобального рынка» с постепенным выносом суммы производящих технологий за пределы стран коллективного Запада. В результате Китай стал «мастерской мира», Соединенные Штаты — «глобальным лидером», а СССР прекратил свое существование.
Теперь же Киссинджером (читай — западными ЦПР) предложено использовать, по сути, обратный вариант, но с рядом важных «но»: «разрядка» во имя сохранения человечества теперь признается необходимой уже между США и КНР, роль же ставшего «токсичным» и обремененного неподъемными обязательствами — но уже не «золотого», как полвека назад, а «фиатного» — доллара предлагается передать пулу цифровых валют под управлением международного (на деле — подконтрольного западным ЦПР) «искусственного интеллекта». Но для этого Пекин должен заставить Москву заключить перемирие с Украиной, то есть по факту пойти на разрыв сложившегося за последние двадцать лет российско-китайского стратегического взаимодействия.
Очень похоже на то, что ряд вариантов подобной концепции, «освященной» авторитетом Генри Киссинджера, и обкатывался на нынешней встрече Бильдербергского клуба, куда представители России, разумеется, официально приглашены не были, зато оказались приняты такие фигуры, как Гарри Каспаров✱ и Андрей Колесников, обозначенные, соответственно, в качестве председателя «Инициативы по обновлению демократии» от США и «международного» старшего научного сотрудника Фонда Карнеги. Примерно та же ситуация наблюдалась и относительно КНР — не считать же представителями «красного дракона» профессора Йельского университета (США) Цу Цзина или корреспондента британской Financial Times Ян Юаня?
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами