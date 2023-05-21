Бильдерберг-2023: «альянс демократий» ищет выход из тупика

Теперь же Киссинджером (читай — западными ЦПР) предложено использовать, по сути, обратный вариант, но с рядом важных «но»: «разрядка» во имя сохранения человечества теперь признается необходимой уже между США и КНР, роль же ставшего «токсичным» и обремененного неподъемными обязательствами — но уже не «золотого», как полвека назад, а «фиатного» — доллара предлагается передать пулу цифровых валют под управлением международного (на деле — подконтрольного западным ЦПР) «искусственного интеллекта». Но для этого Пекин должен заставить Москву заключить перемирие с Украиной, то есть по факту пойти на разрыв сложившегося за последние двадцать лет российско-китайского стратегического взаимодействия.