Семь человек пострадали при столкновении пяти автомобилей в Кумторкалинском районе Дагестана

Массовая авария произошла в Дагестане. Несколько человек пришлось доставить в больницу после ДТП.
По информации пресс-службы МВД по республике, столкновение произошло на федеральной автодороге в Кумторкалинском районе республики. В результате аварии с участием пяти автомобилей семь человек получили травмы, погибших нет.
Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, у других участников аварии — средней степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее стало известно о том, что на 38-м километре трассы Р-84 в Рамешковском районе Тверской области легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение. В результате ДТП погибли четыре человека.