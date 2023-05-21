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Семь человек пострадали при столкновении пяти автомобилей в Кумторкалинском районе Дагестана

Происшествия
Семь человек пострадали при столкновении пяти автомобилей в Кумторкалинском районе Дагестана

Массовая авария произошла в Дагестане. Несколько человек пришлось доставить в больницу после ДТП.

По информации пресс-службы МВД по республике, столкновение произошло на федеральной автодороге в Кумторкалинском районе республики. В результате аварии с участием пяти автомобилей семь человек получили травмы, погибших нет.

Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, у других участников аварии — средней степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее стало известно о том, что на 38-м километре трассы Р-84 в Рамешковском районе Тверской области легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение. В результате ДТП погибли четыре человека.
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