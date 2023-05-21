В Новосибирской области загорелась сухая трава на площади 100 гектаров

Сообщение о пожаре рядом с селом Авдеевка поступило в 11:33 по местному времени, передает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из-за сухой погоды и сильного ветра площадь возгорания достигла 100 гектаров. Дым от пламени был виден с разных районов города.
В ликвидации пожара задействовали 49 человек и 15 единиц специальной техники. Известно, что в 15:10 МЧС остановило распространение огня. Угрозы для местных жителей близлежащих районов нет.
Ранее два десятка спасателей осуществляли работы по тушению труднодоступного пожара площадью 360 гектаров в Бурятии. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.