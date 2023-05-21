Уголовное дело возбудили после гибели 11-летнего мальчика в горящем сарае в Подмосковье

После смерти 11-летнего мальчика в закрытом сарае в Московской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета по региону.
Инцидент в Раменском произошел 19 мая. Несовершеннолетнего закрыли в сарае дети в ходе ссоры. Они задвинули засов и заколотили дверь гвоздями. По данным следствия, возгорание произошло внутри деревянной постройки. У детей не получилось открыть дверь самим, и они обратились за помощью.
Сотрудники экстренных служб обнаружили тело ребенка со следами термического воздействия. Сейчас следователи работают с очевидцами. У детей изъяли мобильные телефоны для установления деталей инцидента.
Ранее на ситуацию попросили обратить внимание директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она получила указания на некоторые детали гибели ребенка.