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Уголовное дело возбудили после гибели 11-летнего мальчика в горящем сарае в Подмосковье

Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели 11-летнего мальчика в горящем сарае в Подмосковье

После смерти 11-летнего мальчика в закрытом сарае в Московской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета по региону.

Инцидент в Раменском произошел 19 мая. Несовершеннолетнего закрыли в сарае дети в ходе ссоры. Они задвинули засов и заколотили дверь гвоздями. По данным следствия, возгорание произошло внутри деревянной постройки. У детей не получилось открыть дверь самим, и они обратились за помощью.

Сотрудники экстренных служб обнаружили тело ребенка со следами термического воздействия. Сейчас следователи работают с очевидцами. У детей изъяли мобильные телефоны для установления деталей инцидента.

Ранее на ситуацию попросили обратить внимание директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она получила указания на некоторые детали гибели ребенка.
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