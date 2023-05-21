Уголовное дело возбудили после гибели 11-летнего мальчика в горящем сарае в Подмосковье

Инцидент в Раменском произошел 19 мая. Несовершеннолетнего закрыли в сарае дети в ходе ссоры. Они задвинули засов и заколотили дверь гвоздями. По данным следствия, возгорание произошло внутри деревянной постройки. У детей не получилось открыть дверь самим, и они обратились за помощью.