Историк моды Александр Васильев рассказал о мировосприятии умерших модельеров Юдашкина и Зайцева

Разговаривая о позиции Юдашкина, искусствовед наполнил о наличии у него квартиры в США, которая в настоящий момент выставлена на продажу за более чем пять миллионов долларов. Поэтому он предположил, что «дизайнер выбрал второй резиденцией Нью-Йорк, видимо, потому что этот город чем-то был ему близок».