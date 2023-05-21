Историк моды Александр Васильев рассказал о мировосприятии умерших модельеров Юдашкина и Зайцева

В конце апреля и в начале мая этого года не стало двух именитых российских модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Коллекционер, телеведущий Александр Васильев поделился своими воспоминаниями об умерших кутюрье и их мировосприятии.
По словам историка моды, в последний раз с Зайцевым он виделся в марте 2023 года. Уже тогда дизайнер не мог ходить, чаще находился в инвалидном кресле и практически не разговаривал. В интервью телеканалу RTVI ведущий поделился историей, которая, «возможно», показывает отношение модельера к происходящему в мире.
«На ухо он мне сказал: «Саша, ты в Париж ездишь?». Я ему ответил, что сейчас не езжу, самолетов нет. Он сказал: «Плохо, надо поехать». Вот если эти слова могут быть позицией…», — вспоминает Васильев.
Разговаривая о позиции Юдашкина, искусствовед наполнил о наличии у него квартиры в США, которая в настоящий момент выставлена на продажу за более чем пять миллионов долларов. Поэтому он предположил, что «дизайнер выбрал второй резиденцией Нью-Йорк, видимо, потому что этот город чем-то был ему близок».
«Творец должен жить в мире и не ограничиваться государственными границами», — заключил телеведущий.
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