Русскоговорящая мать теннисиста Стефаноса Циципаса покинула матч с участием сына и Даниила Медведева

Встреча двух теннисистов произошла в 1/2 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. Во время перерывов Циципас несколько раз попросил Сальникову говорить с ним на греческом, опасаясь, что Медведев поймет подсказки на русском языке. После он попросил отца вывести мать со стадиона.