Русскоговорящая мать теннисиста Стефаноса Циципаса покинула матч с участием сына и Даниила Медведева

Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с российским спортсменом Даниилом Медведевым попросил свою мать Юлию Сальникову покинуть стадион. Женщина давала сыну подсказки на русском языке.
Встреча двух теннисистов произошла в 1/2 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. Во время перерывов Циципас несколько раз попросил Сальникову говорить с ним на греческом, опасаясь, что Медведев поймет подсказки на русском языке. После он попросил отца вывести мать со стадиона.
Отметим, что Даниил Медведев одержал победу над греческим теннисистом со счетом 7:5, 7:5. После завершения игры спортсмен исполнил победный танец. В финальном матче турнира Медведев встретится с игроком из Дании Хольгером Руне.