«Сказал то, что знает абсолютное большинство россиян»: Пригожин назвал несправедливым задержание москвича за надпись с обращением к министру обороны

По словам Пригожина, человек высказал то, что знает абсолютное большинство россиян, хоть и не в литературной форме. Это не секрет, и это знают все, в том числе и характеристику главы Министерства обороны России. Именно поэтому основатель ЧВК «Вагнер» счел решение правоохранителей несправедливым.