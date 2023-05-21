«Сказал то, что знает абсолютное большинство россиян»: Пригожин назвал несправедливым задержание москвича за надпись с обращением к министру обороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появившиеся в Сети данные о задержании в Москве мужчины за нецензурную надпись на автомобиле. Запись содержала цитату из обращения создателя «оркестра» к российскому министру обороны Сергею Шойгу по поводу боеприпасов.
По словам Пригожина, человек высказал то, что знает абсолютное большинство россиян, хоть и не в литературной форме. Это не секрет, и это знают все, в том числе и характеристику главы Министерства обороны России. Именно поэтому основатель ЧВК «Вагнер» счел решение правоохранителей несправедливым.
«Полицейские, которые задержали, я думаю, что, первое, ребята это сделали по инерции, и сами сейчас разочарованы. Если они сейчас не разочарованы, то, возможно, у них есть какие-то глубокие родственные связи в Киеве», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий создателя «оркестра».
Если ЧВК «Вагнер» узнает, кого именно оштрафовали, то отблагодарит его, в том числе публично, заявил Пригожин. Формирование оценило яркое самовыражение мужчины и его поддержку.
«Спасибо ему огромное!» — отметил он.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что, согласно методике Генштаба ВС РФ, бойцам ЧВК «Вагнер» для победы в Артемовске должны были предоставлять намного больше оружия и боеприпасов. Однако даже с тем, что имелось, «музыканты» продемонстрировали высокую эффективность.