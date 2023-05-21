Два новых сообщения появились в Telegram-канале арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской

По данным ресурса, сама Блиновская продолжает оставаться без связи. При этом в ее Telegram-канале почти одновременно появились два подозрительных сообщения. В первом блогер просит у подписчиков денег «на адвокатов и оплату налогов», а во втором — благодарит «невероятных, удивительных людей». Telegram-канал Shot выяснил, что писать в личный канал знаменитости не могут даже члены ее команды, как и сама Блиновская.