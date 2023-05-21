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Петербуржец застрелил напавшую на него соседскую собаку в парадной на проспекте Ветеранов

Происшествия
Петербуржец застрелил напавшую на него соседскую собаку в парадной на проспекте Ветеранов

Мужчина выстрелил в бойцовскую собаку вечером 20 мая в доме на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге.

Петербуржец застрелил из гладкоствольного ружья собаку породы американский булли своей 20-летней соседки. По словам мужчины, животное уже не раз нападет на него в парадной или пытается забежать в его квартиру. Кроме того, собака всегда находилась без намордника.

Стрелок сознался в содеянном в тот же вечер, сообщает РЕН ТВ. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и изъяли у петербуржца оружие. Его отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Уссурийске мужчина избил бездомную собаку, которую подкармливали местные жители. Зоозащитники пытаются найти злоумышленника, чтобы написать на него заявление о жестоком обращении с животными.
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