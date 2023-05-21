Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Артемовске все еще находятся солдаты ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины до сих пор находятся на территории Артемовска. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Он не стал уточнять, в каких именно точках расположены силы. Однако Зеленский подчеркнул, что в Артемовске по-прежнему находятся солдаты ВСУ.
Населенный пункт был освобожден 20 мая стараниями ЧВК «Вагнер». Бои в Артемовске продлились 224 дня и закончились вытеснением украинских войск за его пределы. «Музыканты» водрузили флаги подразделения и России в городе.
Ранее президент Украины прокомментировал взятие Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер». Произнесенные им на полях саммита G7 в Хиросиме слова были приняты за признание факта, что Киев потерял контроль над городом.