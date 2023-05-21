«Все меня называют французом»: историк моды Александр Васильев не сталкивался с русофобией на Западе

Почетный член Российской академии художеств, историк моды Александр Васильев в интервью телеканалу RTVI признался, что не сталкивался с русофобией, путешествуя по миру и работая в разных странах.
«Лично я нет, потому что меня все называют французом, хотя я никогда не меня фамилию», — ответил на вопрос ведущей Васильев.
Историк моды отметил, что в тот момент, когда он получал паспорт гражданина Франции в 1989 году, ему предложили «офранцузить» фамилию. Тогда Васильев ответил отрицательно, поскольку это наследственное родовое имя его отца. Однако искусствовед признался, что спустя время понял, как бы могла взлететь его карьера с иностранной фамилией.
Также Васильев отметил, что было несколько случаев, когда к нему предвзято относились из-за происходящего в России. Он рассказал о переносе на 2025 год выставки вещей из его коллекции в США и об отмене спектакля «Три сестры» в Германии.
Ранее народная артистка РСФСР Людмила Зайцева высказалась по поводу враждебного отношения к русскому народу со стороны украинских артистов.