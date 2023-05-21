«Все меня называют французом»: историк моды Александр Васильев не сталкивался с русофобией на Западе

Историк моды отметил, что в тот момент, когда он получал паспорт гражданина Франции в 1989 году, ему предложили «офранцузить» фамилию. Тогда Васильев ответил отрицательно, поскольку это наследственное родовое имя его отца. Однако искусствовед признался, что спустя время понял, как бы могла взлететь его карьера с иностранной фамилией.