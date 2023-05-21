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Глава США Джо Байден высказался о неспособности истребителей F-16 переломить ситуацию в Артемовске

Политика
Глава США Джо Байден высказался о неспособности истребителей F-16 переломить ситуацию в Артемовске

Американский лидер Джо Байден прокомментировал возможность использования истребителей F-16 под Артемовском. Он считает, что самолеты не помогли бы переломить ситуацию.

Заявление президента прозвучало во время мероприятия в рамках программы саммита G7. Байден уверен, что западные истребители не помогли бы украинской армии в этом направлении.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном взятии города. Бойцы водрузили флаг России и частной военной компании над Артемовском после освобождения населенного пункта.
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