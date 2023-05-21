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Пригожин: нам никто во взятии Артемовска из военных практически ничем не помогал, кроме Суровикина и Мизинцева

Армия
Пригожин: нам никто во взятии Артемовска из военных практически ничем не помогал, кроме Суровикина и Мизинцева

Практически никто бойцам ЧВК «Вагнер» во взятии Артемовска в ходе спецоперации на Украине не помогал. С таким заявлением выступил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

Ранее российское МО сообщило, что «музыкантам» удалось освободить населенный пункт от сил противника при поддержке артиллерии и авиации группировки войск «Южной». В связи с этим Telegram-канал «Портфель Генштаба» обратился к Пригожину с просьбой рассказать о роли подразделений российской армии при взятии Артемовска.

Основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил, что стратегическая авиация с дальнобойными ракетами действительно несколько раз в течение семи месяцев помогала «вагнеровцам» на Артемовском направлении. По словам Пригожина, бойцам в подчинение также была передана 305-я артиллерийская бригада, которая вместе с сотрудниками «оркестра» работала в городе.

«Далее, в работе по Артемовску на одном из флангов находилась 57-я бригада, которой можно поставить оценку, ну, четверку с минусом твердую. И во время взятия Попасной с нами работала 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, в которой, действительно, обалденные ребята, они работали с нами и штурмовали Попасную», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Комментируя заявление Минобороны, создатель «оркестра» подчеркнул, что никаких других подразделений ВС РФ во время работы ЧВК «Вагнер» в Артемовске не было.

«Нам никто во взятии Артемовска из военных практически ничем не помогал, кроме Суровикина и Мизинцева. Огромное количество людей, которые просто гадили, особенно из генералитета. Но смею вас заверить, когда мы передадим Артемовск, и военные сделают там огромное количество селфи, то после этого будет как с Пальмирой», — подытожил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что в армии есть два подразделения: отважные и смелые солдаты, к которым «музыканты» относятся с уважением, и управленческий состав. Вот только за освобождение города награждены будут лишь «определенные личности».

«Но не сомневайтесь, я думаю, что за взятие Артемовска человек 50 генералов из министерства обороны получат звание Героев России, а также получат младшие офицеры и рядовой состав. Но эти люди будут из 55-й Тувинской бригады, которая щедро одаряется званиями Героев России, насколько я знаю, раз в неделю», — заключил он.

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что операция по взятию Артемовска длилась 224 дня. 20 мая 2023 года бойцам ЧВК «Вагнер» удалось установить полный контроль над этим населенным пунктом.
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