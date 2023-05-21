Пригожин: нам никто во взятии Артемовска из военных практически ничем не помогал, кроме Суровикина и Мизинцева

Основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил, что стратегическая авиация с дальнобойными ракетами действительно несколько раз в течение семи месяцев помогала «вагнеровцам» на Артемовском направлении. По словам Пригожина, бойцам в подчинение также была передана 305-я артиллерийская бригада, которая вместе с сотрудниками «оркестра» работала в городе.