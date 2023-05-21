Лидер США Джо Байден не ожидает применения Украиной истребителей F-16 при контрнаступлении

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал возможное использование Украиной военных истребителей в готовящемся контрнаступлении.
Лидер выступил с заявлением о поставках боевой техники Украине на саммите G7 в Японии. Американский лидер сообщил, что не ждет применения истребителей F-16 в возможном контрнаступлении Украины.
Также глава США получил заверения от президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не будет использовать F-16 для атаки территорий России.
Ранее американское издание сообщило о готовности Пентагона предоставить Киеву истребители, потому что конкретных возражений по этому вопросы в оборонном ведомстве нет.