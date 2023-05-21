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Лидер США Джо Байден не ожидает применения Украиной истребителей F-16 при контрнаступлении

Политика
Лидер США Джо Байден не ожидает применения Украиной истребителей F-16 при контрнаступлении

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал возможное использование Украиной военных истребителей в готовящемся контрнаступлении.

Лидер выступил с заявлением о поставках боевой техники Украине на саммите G7 в Японии. Американский лидер сообщил, что не ждет применения истребителей F-16 в возможном контрнаступлении Украины.

Также глава США получил заверения от президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не будет использовать F-16 для атаки территорий России.

Ранее американское издание сообщило о готовности Пентагона предоставить Киеву истребители, потому что конкретных возражений по этому вопросы в оборонном ведомстве нет.
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