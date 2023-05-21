Американский лидер Джо Байден пригрозил КНР ответом в случае принятия односторонних шагов по Тайваню

Американский лидер Джо Байден дал комментарий по ситуации вокруг Тайваня. Он пригрозил Китаю ответом в случае принятия односторонних шагов по вопросу независимости острова.
Президент выступил на мероприятии в рамках саммита G7. Байден заявил, что Вашингтон ожидает оттепель в отношениях с Китаем, но готов к ответу на действия КНР по Тайваню.
По словам бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера, конфликт Вашингтона и Пекина грозит катастрофой всему человечеству. При этом Пентагон планирует поставить на остров вооружение в экстренном порядке.