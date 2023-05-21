Президент Джо Байден рассказал Зеленскому о планах США обучить украинских летчиков управлению F-16

Также США и другие западные страны намерены сделать так, чтобы военнослужащие Украины умели пилотировать и другие иностранные самолеты четвертого поколения, подчеркнул Байден. Напомним, что встреча лидеров двух государств произошла в японской Хиросиме, где в настоящий момент проходит саммит стран «Большой семерки».