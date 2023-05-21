Президент Джо Байден рассказал Зеленскому о планах США обучить украинских летчиков управлению F-16

Президент США Джо Байден раскрыл подробности разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита G7. Глава Белого дома рассказал ему о планах Вашингтона и союзников обучить украинских летчиков управлению истребителем F-16, пишет RT.
Также США и другие западные страны намерены сделать так, чтобы военнослужащие Украины умели пилотировать и другие иностранные самолеты четвертого поколения, подчеркнул Байден. Напомним, что встреча лидеров двух государств произошла в японской Хиросиме, где в настоящий момент проходит саммит стран «Большой семерки».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 попросил о гарантиях безопасности для страны «до ее вступления в НАТО». Такое пожелание глава государства озвучил на встрече с американским коллегой Джо Байденом.