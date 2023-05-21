Президент США Джо Байден допустил возможность объявления дефолта в стране

На вопрос журналистов президент заявил, что не может гарантировать, что Соединенные Штаты не объявят дефолт. Однако Байден подчеркнул, что сейчас его администрация изучает возможность применения особых полномочий для избежания этого сценария в рамках 14-й поправки к американской конституции.