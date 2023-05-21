Осквернившего Коран россиянина предложили направить отбывать наказание в регион с мусульманским населением

После вынесения приговора следует направить лицо, осквернившее Коран в Волгограде, в регион с преимущественно мусульманским населением. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
По словам главы ведомства, такие действия будут необходимыми и правильными. Чуйченко отметил, что отбывание наказания там поспособствует более уважительному отношению к религии и чувствам верующих в России.
По факту сожжения священной книги мусульман возбужденно уголовное дело. Задержанный мужчина сознался в содеянном. После его дело передали ГСУ Следственного комитета России по Чеченской Республике.