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Осквернившего Коран россиянина предложили направить отбывать наказание в регион с мусульманским населением

Происшествия
Осквернившего Коран россиянина предложили направить отбывать наказание в регион с мусульманским населением

После вынесения приговора следует направить лицо, осквернившее Коран в Волгограде, в регион с преимущественно мусульманским населением. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По словам главы ведомства, такие действия будут необходимыми и правильными. Чуйченко отметил, что отбывание наказания там поспособствует более уважительному отношению к религии и чувствам верующих в России.

По факту сожжения священной книги мусульман возбужденно уголовное дело. Задержанный мужчина сознался в содеянном. После его дело передали ГСУ Следственного комитета России по Чеченской Республике.
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