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«Попытка повысить градус напряжения в мире»: военный аналитик Насонов о передаче Украине F-16

Интервью
«Попытка повысить градус напряжения в мире»: военный аналитик Насонов о передаче Украине F-16

Подготовка летчиков ВСУ к пилотированию истребителей F-16 станет сигналом для России. Такое мнение канцлера Германии Олафа Шольца привела газета Berliner Zeitung.

«То, что связано с подготовкой пилотов — это долгосрочный проект. В США еще окончательно не определились, “что будет в конце обучения”. Москва не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины будет уменьшаться по мере развития конфликта», — сказал он.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что США и их союзники в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит F-16 киевскому режиму.

В интервью ФАН о вероятных последствиях таких поставок рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.

«Попытка повысить градус напряжения в мире»: военный аналитик Насонов о передаче Украине F-16

— Какие угрозы может нести передача F-16 Украине?

— К серьезным изменениям на линии боевых действиям это не приведет. Для закрытия неба необходимо значительно больше самолетов и не только класса истребителей, и та авиационная техника, которую предполагают сейчас с большими сложностями передавать Украине уже имеет большой налет и расход моторесурса двигателя, что говорит о достаточно больших ограничениях.

Этот театр военных действий приспособлен исключительно под самолеты советского и постсоветского производства — аэропорты и взлетно-посадочные полосы.

Требования к взлетно-посадочной полосе американцев для их самолетов F-16 значительно превосходят аналогичные характеристики ВВП советских МИГов и СУ. Это касается и их размеров, и качества — в случае влажности покрытия, загрязнения его ГСМ, небольших выбоин данные самолеты взлетать не будут. И летчики на это не пойдут.

Следующей особенностью является то, что производитель данных самолетов

— США, поэтому комплектацию для передачи Украине будут определять они. И то новейшее навигационное оборудование, те радары, которые являются ноу-хау Америки и составляют суть этого самолета передавать не будут.

Хотя угрозы конечно в этой ситуации будут. Это боевая техника достаточно сильно модернизированная и в случае ее успешного применения на данном этапе СВО наши как сухопутные, так и военно-воздушные группировки могут испытать сложности.

— Вы упомянули закрытие неба. Насколько это вероятно?

— Ракеты перестанут летать? Нет. Вероятность того, что самолеты их смогут сбивать очень небольшая. Вероятность того, что наша самолетная группировка не будет продолжать выполнение ракетных пусков в сторону Украины также равна нулю.

А на что тогда могут повлиять F-16?

— Впервые с момента появления этих самолетов могут начаться реальные воздушные бои, но этого боятся нужно, прежде всего, американцам. Имиджевые потери в случае неэффективного их применения будут огромны. Особенно это актуально после того как ранее расхваленную, крайне дорогую систему Patriot спокойно уничтожают наши ракеты.

— Какие, на ваш взгляд, цели преследуют США, коллективный Запад вероятной поставкой F-16?

Это очередная попытка американцев и натовцев повысить градус напряжения в мире, а не только на Украине.

Все это является и попыткой эмоциональной поддержки киевского режима.

Но для России Украина — это не полигон, а сфера жизненных интересов, что наглядно продемонстрировано вхождением в ее состав новых территорий. Поэтому поставка этого и других видов вооружений не способно переломить ход истории и высшую справедливость.

Как сообщалось ранее, Украина столкнулась с преградами в попытке получить американские истребители F-16.
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