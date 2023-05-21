«Попытка повысить градус напряжения в мире»: военный аналитик Насонов о передаче Украине F-16

— К серьезным изменениям на линии боевых действиям это не приведет. Для закрытия неба необходимо значительно больше самолетов и не только класса истребителей, и та авиационная техника, которую предполагают сейчас с большими сложностями передавать Украине уже имеет большой налет и расход моторесурса двигателя, что говорит о достаточно больших ограничениях.