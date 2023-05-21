«Попытка повысить градус напряжения в мире»: военный аналитик Насонов о передаче Украине F-16

Подготовка летчиков ВСУ к пилотированию истребителей F-16 станет сигналом для России. Такое мнение канцлера Германии Олафа Шольца привела газета Berliner Zeitung.
«То, что связано с подготовкой пилотов — это долгосрочный проект. В США еще окончательно не определились, “что будет в конце обучения”. Москва не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины будет уменьшаться по мере развития конфликта», — сказал он.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что США и их союзники в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит F-16 киевскому режиму.
В интервью ФАН о вероятных последствиях таких поставок рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
— Какие угрозы может нести передача F-16 Украине?
— К серьезным изменениям на линии боевых действиям это не приведет. Для закрытия неба необходимо значительно больше самолетов и не только класса истребителей, и та авиационная техника, которую предполагают сейчас с большими сложностями передавать Украине уже имеет большой налет и расход моторесурса двигателя, что говорит о достаточно больших ограничениях.
Этот театр военных действий приспособлен исключительно под самолеты советского и постсоветского производства — аэропорты и взлетно-посадочные полосы.
Требования к взлетно-посадочной полосе американцев для их самолетов F-16 значительно превосходят аналогичные характеристики ВВП советских МИГов и СУ. Это касается и их размеров, и качества — в случае влажности покрытия, загрязнения его ГСМ, небольших выбоин данные самолеты взлетать не будут. И летчики на это не пойдут.
Следующей особенностью является то, что производитель данных самолетов
— США, поэтому комплектацию для передачи Украине будут определять они. И то новейшее навигационное оборудование, те радары, которые являются ноу-хау Америки и составляют суть этого самолета передавать не будут.
Хотя угрозы конечно в этой ситуации будут. Это боевая техника достаточно сильно модернизированная и в случае ее успешного применения на данном этапе СВО наши как сухопутные, так и военно-воздушные группировки могут испытать сложности.
— Вы упомянули закрытие неба. Насколько это вероятно?
— Ракеты перестанут летать? Нет. Вероятность того, что самолеты их смогут сбивать очень небольшая. Вероятность того, что наша самолетная группировка не будет продолжать выполнение ракетных пусков в сторону Украины также равна нулю.
— А на что тогда могут повлиять F-16?
— Впервые с момента появления этих самолетов могут начаться реальные воздушные бои, но этого боятся нужно, прежде всего, американцам. Имиджевые потери в случае неэффективного их применения будут огромны. Особенно это актуально после того как ранее расхваленную, крайне дорогую систему Patriot спокойно уничтожают наши ракеты.
— Какие, на ваш взгляд, цели преследуют США, коллективный Запад вероятной поставкой F-16?
— Это очередная попытка американцев и натовцев повысить градус напряжения в мире, а не только на Украине.
Все это является и попыткой эмоциональной поддержки киевского режима.
Но для России Украина — это не полигон, а сфера жизненных интересов, что наглядно продемонстрировано вхождением в ее состав новых территорий. Поэтому поставка этого и других видов вооружений не способно переломить ход истории и высшую справедливость.
Как сообщалось ранее, Украина столкнулась с преградами в попытке получить американские истребители F-16.