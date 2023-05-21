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Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать курсы повышения квалификации для таксистов

Общество
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать курсы повышения квалификации для таксистов

Депутат Государственной думы Сергей Колунов призвал организовать курсы, чтобы работники такси не зависели от навигаторов.

Как пишут «Аргументы.ру», народный избранник считает, что у многих шоферов проблемы с ориентацией в населенных пунктах. Раньше водители знали не только центральные проспекты города, но и улицы на окраинах. Депутат уверен, что бессмысленно в этом обвинять кого-то кроме таксистов.

По словам парламентария, необходимо создать курсы повышения квалификации работников. Благодаря аттестации водители смогут начать ориентироваться в городе без использования специальных приложений.

Ранее в Госдуме решили отложить рассмотрение законопроекта о штрафах для агрегаторов такси за сотрудничество с водителями, которые не имеют разрешения на пассажирские перевозки.
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