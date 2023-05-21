Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать курсы повышения квалификации для таксистов

Как пишут «Аргументы.ру», народный избранник считает, что у многих шоферов проблемы с ориентацией в населенных пунктах. Раньше водители знали не только центральные проспекты города, но и улицы на окраинах. Депутат уверен, что бессмысленно в этом обвинять кого-то кроме таксистов.