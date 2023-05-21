Родителей из Дубны задержали за съемку порнографических роликов с учащимися в 5 и 7 классах дочками

Правоохранители задержали семейную пару, которая снимала порноролики с участием своих несовершеннолетних дочерей в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
В Дубне женщина предложила своему супругу, лишенному родительских прав, заработать на съемке эротических роликов. Девочки, учащиеся в 5 и 7 классах, не понимали происходящего и следовали требованиям взрослых.
Схему удалось раскрыть благодаря подруге школьниц, которая пришла к ним в гости. Девочка сообщила своей матери об увиденном, а ответственная женщина обратилась в полицию.
Родителей задержали. Из квартиры изъяли компьютер с видеозаписями. Отца девочек отправили в изолятор временного содержания, а мать — на психологическую экспертизу.
Ранее в Москве задержали другую супружескую пару. Родители 16-летней школьницы снимали порнографические ролики с ее участием и выкладывали в Сеть.