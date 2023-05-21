Актер из культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк скончался на 79-м году жизни

В качестве постановщика и исполнителя трюков Олег Василюк принимал участие в десятках советских и российских фильмов. Среди них такие ленты, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Труффальдино из Бергамо», «Звезда пленительного счастья», «Бедный, бедный Павел», «Империя под ударом» и другие.