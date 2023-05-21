В Ростовской области прошли курсы первой медицинской помощи для жителей ДНР

В Куйбышевском районе Ростовской области прошли курсы первой медицинской помощи для женской части населения. Мероприятие было организовано для жителей ДНР при поддержке «Женское движение Единой России» и всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Женщин научили накладывать жгут и бинтовать пострадавших.
«Каждый житель Донецкой Народной Республики должен знать, как помочь раненому и остановить кровотечение. Для меня было новостью, что мы должны всегда иметь при себе жгут, бинт и перчатки, потому что эти три предмета могут спасти жизнь человека», — рассказала председатель Донецкого регионального Союза женщин России, зам. председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.
Курсы посетило много людей, а полученные знания женщины практиковали друг на друге: затягивали жгуты, обматывали бинтом руки.
«Я занимаюсь волонтерством регулярно. У нас в университете проходят различные акции, в том числе и донорские. У нас есть и 16-часовой курс обучения. После него участники становятся волонтерами первой помощи», — заявила региональный координатор Донецкого регионального отделения российского общественного движения «Волонтеры-Медики» Юлия Майстерчук.