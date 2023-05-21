В Ростовской области прошли курсы первой медицинской помощи для жителей ДНР

В Куйбышевском районе Ростовской области прошли курсы первой медицинской помощи для женской части населения. Мероприятие было организовано для жителей ДНР при поддержке «Женское движение Единой России» и всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Женщин научили накладывать жгут и бинтовать пострадавших.