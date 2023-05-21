Спрос пользователей сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club на доставку хачапури превышает предложение

Специалисты подготовили для российских ресторанов список позиций, которые популярны среди пользователей сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club. В него вошли буузы, пельмени, блины, хачапури, молочные шейки, горячий кофе и другие блюда и напитки.
По словам руководителя аналитики платформ Романа Халкечева, спрос на доставку этих пунктов превышает предложение. Помимо этого, эксперт указал на избыток десертов, выпечки, а также еды из картофеля.
Кроме того, он отметил, что россияне начали чаще добавлять в корзину позиции из блока «Что-то еще?»: в каждом десятом заказе есть соусы, топпинги или напитки.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить ресторанам фастфуда привлекать клиентов, используя для этого рекламные акции.