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Запертый в сарае 11-летний мальчик сгорел заживо в охваченной огнем постройке в Подмосковье

Происшествия
Запертый в сарае 11-летний мальчик сгорел заживо в охваченной огнем постройке в Подмосковье

В Дубовой роще Раменского округа Московской области погиб 11-малетний мальчик, оказавшийся внутри горящего сарая. По этому факту начата проверка.

Погибший мог оказаться в сарае из-за действий других детей. Предварительно, они закрыли мальчика в постройке и забили дверь гвоздями. После начала пожара у школьника не было возможности выбраться, передает МК.

Обратить внимание на ситуацию просят главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Ей пишут, что дети облили погибшего керосином, а потом уже поместили в сарай. Она пообещала поделиться информацией после получения результатов проверки.

Ранее сообщалось о пожаре в здании клиники в структуре Российской академии наук в Москве. На борьбу с огнем отправились спасатели.
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