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Полиция Берлина расследует симптомы отравления двух российских участниц конференции

Происшествия
Полиция Берлина расследует симптомы отравления двух российских участниц конференции

Правоохранители Берлина расследуют симптомы отравления двух российских участниц конференции, которая прошла в Германии в конце апреля. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Девушки, которых издание назвало «оппозиционными журналистками», участвовали в конференции в немецкой столице. После они обратились к медицинским работникам с жалобами на недомогание.

Одна из россиянок при этом заявила о возможном отравлении. На основании имеющейся информации полиция Берлина возбудила дело.

Ранее немецкие правоохранители задержали кардиолога всемирно известной клиники Charite по подозрению в убийстве пациентов.
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