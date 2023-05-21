Полиция Берлина расследует симптомы отравления двух российских участниц конференции

Правоохранители Берлина расследуют симптомы отравления двух российских участниц конференции, которая прошла в Германии в конце апреля. Об этом сообщает Welt am Sonntag.
Девушки, которых издание назвало «оппозиционными журналистками», участвовали в конференции в немецкой столице. После они обратились к медицинским работникам с жалобами на недомогание.
Одна из россиянок при этом заявила о возможном отравлении. На основании имеющейся информации полиция Берлина возбудила дело.
Ранее немецкие правоохранители задержали кардиолога всемирно известной клиники Charite по подозрению в убийстве пациентов.