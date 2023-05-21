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Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Токмака в Запорожской области

Происшествия
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Токмака в Запорожской области

В результате обстрела украинскими военнослужащими города Токмака в Запорожской области погиб мирный житель. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как он написал в своем Telegram-канале, был зафиксирован прилет в РЭС и подстанцию за школой. Также снаряды упали между Кутузовкой и Молочанском. По предварительным данным, обстрел ВСУ повредил кабель высоковольтной ЛЭП.

Ранее Владимир Рогов сообщал, что жители города Токмака остались без света. Запущенные украинскими войсками снаряды повредили две подстанции.
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