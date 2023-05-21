Диверсанты подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне в Подмосковье

Инцидент произошел утром 21 мая на перегоне Раменское — Бронницы в Подмосковье. Предполагаемых диверсантов разыскивают правоохранители.
По данным Telegram-канала SHOT, неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Диспетчер заметил возгорание и незамедлительно сообщил о происшествии в экстренные службы. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь через 45 минут.
Отмечается, что из-за диверсии шесть поездов задержали на полчаса. Сейчас правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.
Ранее диверсанты подожгли аккумуляторный шкаф на железнодорожных путях в Тульской области. На месте преступления полиция обнаружила часть зажигалки и следы от колес автомобиля.