Жители города Токмак в Запорожье остались без света из-за обстрела ВСУ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинские силы применили тяжелые виды вооружений. Снаряды повредили две подстанции. Сведения о пострадавших и о других разрушениях пока не приводятся. Также не уточняют, какие именно боеприпасы выпустили по городу.