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Жители города Токмак в Запорожье остались без света из-за обстрела ВСУ

Происшествия
Жители города Токмак в Запорожье остались без света из-за обстрела ВСУ

Украинские военнослужащие обстреляли город Токмак в Запорожской области. Из-за этого жители населенного пункта остались без света.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинские силы применили тяжелые виды вооружений. Снаряды повредили две подстанции. Сведения о пострадавших и о других разрушениях пока не приводятся. Также не уточняют, какие именно боеприпасы выпустили по городу.

Обесточенными ранее оказались два района на севере Мелитополя. Жители сидели без света из-за взрыва.
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