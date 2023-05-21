Жители города Токмак в Запорожье остались без света из-за обстрела ВСУ

Украинские военнослужащие обстреляли город Токмак в Запорожской области. Из-за этого жители населенного пункта остались без света.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинские силы применили тяжелые виды вооружений. Снаряды повредили две подстанции. Сведения о пострадавших и о других разрушениях пока не приводятся. Также не уточняют, какие именно боеприпасы выпустили по городу.
Обесточенными ранее оказались два района на севере Мелитополя. Жители сидели без света из-за взрыва.