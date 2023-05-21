Президент Украины Зеленский на саммите G7 попросил о гарантиях безопасности для страны «до ее вступления в НАТО»

Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера. Отдельно остановившись на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, Зеленский в ходе общения с американским коллегой отметил важность получения гарантий безопасности для своей страны до того, как она вступит в Альянс. Кроме того, президент Украины поблагодарил Джо Байдена за очередной пакет военной помощи.