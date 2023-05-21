Президент Украины Зеленский на саммите G7 попросил о гарантиях безопасности для страны «до ее вступления в НАТО»

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме попросил о гарантиях безопасности для своей страны «до ее вступления в НАТО». Указанное пожелание глава соседнего государства озвучил на встрече с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера. Отдельно остановившись на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, Зеленский в ходе общения с американским коллегой отметил важность получения гарантий безопасности для своей страны до того, как она вступит в Альянс. Кроме того, президент Украины поблагодарил Джо Байдена за очередной пакет военной помощи.
Ранее хозяин Белого дома заявил, что мирное решение украинского кризиса возможно только при условии гарантии территориальной целостности Украины. По словам Джо Байдена, он поддерживает «справедливый мир».