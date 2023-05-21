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Неизвестный с удостоверением Арнольда Шварценеггера оставил «бомбу» на столе в дежурной части ГУВД Владивостока

Происшествия
Неизвестный с удостоверением Арнольда Шварценеггера оставил «бомбу» на столе в дежурной части ГУВД Владивостока

Неизвестный беспрепятственно проник в дежурную часть главного управления МВД по Владивостоку и оставил в здании муляж взрывного устройства. Об этом сообщают СМИ.

Человек представился проверяющим из Главного управления собственной безопасности МВД России и предоставил служебное удостоверение на имя Арнольда Сталоновича Шварценеггера. Мужчину пропустил первый пост, а после и дежурный, не обратив внимания на подозрительный документ.

В результате «Арнольд Шварценеггер» оставил на столе в дежурной части муляж бомбы и скрылся. Полицейских, допустивших халатность при исполнении обязанностей, ожидает проверка.

Ранее настоящий Арнольд Шварценеггер рассказал, как он поддерживает себя в спортивной форме в 74 года.
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