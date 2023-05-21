Неизвестный с удостоверением Арнольда Шварценеггера оставил «бомбу» на столе в дежурной части ГУВД Владивостока

Человек представился проверяющим из Главного управления собственной безопасности МВД России и предоставил служебное удостоверение на имя Арнольда Сталоновича Шварценеггера. Мужчину пропустил первый пост, а после и дежурный, не обратив внимания на подозрительный документ.