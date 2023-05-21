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Два уголовных дела в отношении 33 участников нацбата «Азов» и группы «Медведи SS» направлены в военный суд

Происшествия
Два уголовных дела в отношении 33 участников нацбата «Азов» и группы «Медведи SS» направлены в военный суд

В Южный окружной военный суд поступили два уголовных дела в отношении участников националистического батальона «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) и диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию, к ответственности в рамках этих дел будут привлечены в общей сложности 33 человека: 24 члена нацбатальона «Азов», девять — группировки «Медведи SS».

Ранее военный суд приговорил главаря и других участников террористической крымской ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»✱ (запрещена в РФ) к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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