В Санкт-Петербурге состоялся ежегодный парад ретроавтомобилей

В этом году программа фестиваля состояла из трех частей: старт, пробег и выставка с участием более 300 исторических образцов техники из частных коллекций и музеев, а также транспортных компаний из регионов России и зарубежных стран. Парад ретроавтомобилей, который прошел 20 мая, является ежегодным и входит в программу празднования Дня города Санкт-Петербурга.