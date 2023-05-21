Дело подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде передали в СУ СК РФ по Чеченской Республике

Мужчину заподозрили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), говорится в Telegram-канале ведомства. Напомним, что вчера, 20 мая, в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный сжигает Коран на фоне мечети. Пользователи узнали на кадрах Ворошиловский район Волгограда. Вскоре подозреваемого в противоправных действиях удалось задержать.