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Дело подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде передали в СУ СК РФ по Чеченской Республике

Происшествия

Уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде, передали в СУ СК РФ по Чеченской Республике. Такое решение принял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Мужчину заподозрили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), говорится в Telegram-канале ведомства. Напомним, что вчера, 20 мая, в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный сжигает Коран на фоне мечети. Пользователи узнали на кадрах Ворошиловский район Волгограда. Вскоре подозреваемого в противоправных действиях удалось задержать.

Хулигана доставили на допрос, после чего сотрудники СУ СК РФ по Волгоградской области возбудили в отношении него уголовное дело. Мужчина признался правоохранителям, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что задержанный за сжигание Корана в Волгограде гражданин получил от СБУ 10 тыс. рублей. Кроме выполненного задания, местный житель оказывал украинским силовикам другую помощь, в частности осуществлял видеосъемку военных объектов.
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