В осквернении Корана в Волгограде усмотрели след спецслужб США. Об этом 21 мая сообщил ТАСС представитель правоохранительного ведомства России.
Источник сослался на имеющийся данные расследования уголовного дело. По его словам, американские службы принимали в провокации непосредственное участие. Источник также указал, что украинский режим выполняет поручения спецведомств США и Великобритании. Некоторые из них направлены на совершение терактов и диверсий в России.
Священная книга мусульман была сожжена на фоне мечети в Волгограде. Подозреваемого в совершении правонарушения задержали. В ходе допроса он признался, что получил от СБУ 10 тысяч рублей за это.