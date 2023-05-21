След американских спецслужб усмотрели в провокации с сожжением Корана в Волгограде

Источник сослался на имеющийся данные расследования уголовного дело. По его словам, американские службы принимали в провокации непосредственное участие. Источник также указал, что украинский режим выполняет поручения спецведомств США и Великобритании. Некоторые из них направлены на совершение терактов и диверсий в России.