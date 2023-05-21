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Пожар произошел в здании Центральной клинической больницы РАН в Москве

Происшествия
Пожар произошел в здании Центральной клинической больницы РАН в Москве

На Литовском бульваре зафиксировано возгорание в здании крупнейшей многопрофильной клиники в структуре Российской академии наук. Об этом сообщает телеканал «360».

На место происшествия уже выехали экстренные службы и вся необходимая техника. По предварительной информации, пострадавших пока нет.

В МЧС позже сообщили, что возгорание в здании больницы было ликвидировано еще до прибытия спасателей. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Хабаровске произошел крупный пожар в магазине лакокрасочный материалов. Спасатели обнаружили очаг возгорания на втором этаже — с него огонь перешел на первый этаж.
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