«Мы и есть поборники морали»: интервью со звездой бурлеск-кабаре «Летучая мышь» Олесей Волык

— Как бы это странно не показалось, но у наших танцовщиц более богатые наряды. И дело не только в стоимости костюмов для выступлений: нередки случаи, когда у западных представительниц бурлеск-сцены они просто не соответствовали простейшим представлениям о вкусе: например, платье может не сочетаться с остальными элементами сценического костюма! Наши девушки — я имею в виду, русских артисток — любят одеться красиво и изыскано, да так, чтобы придраться было нельзя! Да и сами по себе девчонки у нас самые красивые.