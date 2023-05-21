«Мы и есть поборники морали»: интервью со звездой бурлеск-кабаре «Летучая мышь» Олесей Волык

Бурлеск — это вид эротического танцевального искусства, берущий свое начало с европейских кабаре середины XIX века. Считается, что именно он является прообразом современного стриптиза — его более приличным и элегантным «родителем». За полторы сотни лет бурлеск сильно видоизменился, его то запрещали, то вновь разрешали, менялись концепции шоу, и сегодня количество кабаре, где показывают «тот самый» бурлеск крайне мало.
России и, в частности, Санкт-Петербургу, в этом отношении повезло: жители и гости Северной столицы могут насладиться по-настоящему изысканным шоу в этом жанре, свободном от пошлости и вульгарности. Корреспондент ФАН отправился в бурлеск-кабаре «Летучая мышь», чтобы выяснить, есть ли у отечественного бурлеска шанс на мировую славу. Для этого он пришел на шоу, а после него пообщался с конферансье и певицей Олесей Волык: о ее творчестве, карьере и постановке номеров, в которых участвует она и ее коллеги.
Как приходят в бурлеск
— Олеся, на вашем примере очень интересно разобрать, как девушки вообще приходят в бурлеск — жанр на стыке фривольного шоу и танцевального представления. Каким был ваш путь на сцену кабаре?
— В музыке я с детства. Сперва была ученицей музыкальной школы, затем — музыкально-педагогического училища. Потом был университет с соответствующим отделением, где я обучалась оперному пению. Думала выступать в оперном театре! Всю жизнь хотела участвовать в постановках и костюмированных представлениях.
Но жизнь сложилась так, что в театр я не попала — вместо этого работала просто певицей, причем в разных странах. Четыре года я прожила в Китае, год — в Египте, в Арабских Эмиратах недолго и еще в Марокко был контракт. Отели, рестораны, казино, ночные клубы — везде звучал мой голос. После длительной китайской командировки был интересный трехмесячный контракт на пароме Рига-Стокгольм, где я пела в составе шоу-балета.
По завершению этого путешествия, я в 2018 году стала работать здесь, в бурлеск-шоу, тогда еще без приставки «кабаре» — причем, изначально как вокалистка. В 2021 году, когда начали снимать ковидные ограничения, и шоу снова открылось для посетителей, меня попросили стать уже полноценной ведущей. Для меня это показалось необычным предложением — ведь во всех шоу, в которых я была, в Париже и в других европейских столицах, на этой позиции всегда находился мужчина!
Но все же я решила попробовать — и не пожалела. Мне нравится ощущать связь с аудиторией, я часто обращаюсь со сцены к конкретному гостю шоу, да и вообще, как вы могли заметить, у нас часто вовлекают зрителей в небольшие сценки. Я обожаю песни, которые пою — это джазовые или поп-композиции, и они практически всегда сложны для воспроизведения.
Суть и виды бурлеска
— Чем «Летучая мышь» отличается от остальных бурлеск-шоу?
— Прежде всего тем, что бурлеск, который мы показываем здесь — классический. То есть, у нас тут нет раздевающихся мужчин — танцевальные номера исполняют женщины! Именно таким наш жанр был в золотую эпоху 30-50-х годов. Плюс еще есть, конечно, фокусник, менталисты и певица — я — но это все еще бурлеск в его истинном обличье.
Если говорить о столичных заведениях, то тут можно особо отметить театр-кабаре Crave — это супер-люксовое кабаре, у них собственное здание, и билеты там стоят, как средняя зарплата в Петербурге.
— Думаю, у многих, как и у меня, сложилось впечатление, что бурлеск — это что-то вроде ретро-стриптиза. Так и есть?
— Да, можно сказать и так. Однако слово «стриптиз» все-таки вносит некоторую путаницу у людей. Поэтому, чтобы четко провести границу между жанрами, я в начале своего выступления достаточно подробно рассказываю посетителям, что же именно они пришли посмотреть. Бурлеск — куда более театрализованное и во всех смыслах более дорогое представление. Номера, которые здесь показывают — сложны, а костюмы — уникальны. В стриптизе, как несложно догадаться, все совершенно иначе — даже если мы говорим о каких-то статусных заведениях.
Мы в бурлеске принципиально стараемся избегать пошлости и вульгарности, которые лежат в самой основе стриптиза. Наша цель — показать женственность в танце и пластике.
Бурлеск западный и отечественный
— В нашем разговоре нельзя было бы не упомянуть фильм «Бурлеск» с Кристиной Агилерой и Шер. Что вы о нем думаете?
— То, что там показано — на самом деле, очень далеко от настоящего бурлеска. О чем вообще этот фильм? О карьере певицы, которая пришла работать в бар! А ведь бурлеск — это, прежде всего, про танцы и тех, кто их исполняет. Одним словом, в этой картине с Кристиной Агилерой слишком много всего понамешано
— Вы сказали, что побывали на разных представлениях по всему миру. В чем главные отличия отечественного бурлеска от западного?
— Как бы это странно не показалось, но у наших танцовщиц более богатые наряды. И дело не только в стоимости костюмов для выступлений: нередки случаи, когда у западных представительниц бурлеск-сцены они просто не соответствовали простейшим представлениям о вкусе: например, платье может не сочетаться с остальными элементами сценического костюма! Наши девушки — я имею в виду, русских артисток — любят одеться красиво и изыскано, да так, чтобы придраться было нельзя! Да и сами по себе девчонки у нас самые красивые.
— Можно ли в таком случае сказать, что русский бурлеск — лучший в мире?
— Все-таки нет — как ни крути, но родиной этого танцевального жанра являются Англия и Америка, там куда более богатые традиции. У нас в России в крови заложено стремление все делать изыскано и роскошно — и, когда в начале XX века в нашей стране появились первые варьете и кабаре, это стало касаться и бурлеска.
Однако вскоре, с концом монархии, в стране кончился и бурлеск — более 70-и лет его просто не существовало! Понятное дело, что за последние полтора десятилетия прижиться в России так же, как и в западных странах, он просто не успел.
— Почему, как вы думаете, бурлеск не появился в 90-е, с распадом Советского Союза?
— Мне кажется, не до этого было в стране. Бурлеск же, в свою очередь, требует серьезных финансовых вложений, чтобы шоу выглядело достойно.
Кто ходит смотреть бурлеск?
— Чем принципиально отличается публика в стриптиз-барах и в кабаре?
— На заре своей карьеры мне довелось поработать в одном дорогом стрипклубе (официанткой), и я помню людей, которые туда приходили. В основном, это мужчины, которые, как ни странно, нуждались не столько в созерцании, сколько в общении: с танцовщицами, со мной, с барменом. Им нужно было высказаться и поделиться своими проблемами.
В бурлеске же совершенно иной посыл: сюда ходят посмотреть на эстетику, на костюмы, на красоту движений. Да просто на то, как красиво женщина может двигаться на каблуках! Особенно, как мне кажется, это актуально сейчас — в эпоху, когда в моде over size и кроссовки. Кроме того, основная аудитория бурлеск шоу — женщины, а не мужчины, как в стриптиз-клубах.
— Давайте поговорим, собственно, про ваше сегодняшнее шоу, на котором мне выпала честь присутствовать. Насколько его можно назвать уникальным? Или эта программа повторяется каждый день?
— Конечно, мы не можем менять ее постоянно — это слишком дорого. Практически всегда к нам приходит новая публика, для которой то, что мы показываем, является новинкой. К тому же, есть номера, на которые люди приходят специально – например, «Конь» или «Луна». Люди замечают их в рекламе от «Летучей мыши» и хотят увидеть вживую. Тем не менее сейчас мы готовим новую, летнюю программу!
— Что можете рассказать об актрисах, которые с вами работают, и в целом — о коллективе?
— Актуальный состав нашей труппы сложился в октябре прошлого года, и мы продолжаем работать ровно в том же составе. У нас дружный коллектив, мы всегда на одной волне и знаем свое дело.
— Какие еще особенности есть в выступлениях в вашем шоу?
— Мы общаемся со зрителями и стараемся эмоционально вовлекать их в происходящее на сцене. У нас ведь не только танцы — есть и выступления фокусника, менталистов, которые активно работают с публикой, приглашают людей на сцену, чтобы разыграть какой-нибудь фокус. И мне, как ведущей, зрители очень нужны! Мне неинтересно просто проговорить свою речь и объявить следующее выступление — я должна собрать реакцию публики, пообщаться с ней! Думаю, этому способствует еще и камерность нашего бурлеск-кабаре — первые столики, например, находятся на расстоянии вытянутой руки от сцены!
Я вижу всех! Кому весело, кому скучно, кто болтает сидит — я вижу это все! И мне надо сделать так, чтобы все собравшиеся чувствовали себя максимально комфортно. Я глубоко убеждена, что люди, которые пришли на бурлеск, должны уходить с него с ощущением «вау-эффекта» и повторять про себя «да, мне понравилось, я хочу еще!»
Бурлеск как бизнес
Корреспондент ФАН также пообщался с директором кабаре «Летучая мышь» Вячеславом Бакуменко — уж больно интересно было узнать, как делается в нашей стране столь специфический бизнес.
— Как вам пришла идея создания кабаре? И с какими трудностями пришлось столкнуться при его открытии?
— Всегда была идея создать что-то уникальное для России. Так же была любовь к ретро-стилистике, шоу и театру. Все это удалось соединить в проекте бурлеск-кабаре «Летучая Мышь». Основных трудностей было две: состав шоу и финансы. Одна проблема была решена, и в труппе кабаре остались только самые трудолюбивые и усердные артисты, которые продолжают развиваться вместе с проектом. Любители «походить» по сцене взад-вперед с каменным лицом и синдромом голливудской звезды остались за бортом. Вторая проблема будет всегда, так как шоу постоянно развивается.
— Случаются ли нападки со стороны «поборников морали», которые считают ваше шоу проявлением «упадка нравов» в России?
— Мы и есть поборники морали и традиционных взглядов. В наших шоу нет намека на пошлость, мы преследуем цель показать многогранность женской красоты через призму винтажной эстетики. У нас нет мужчин или женщин в несвойственных им ролях.
— Насколько жесткий отбор проходят претендентки на участие в коллективе?
— На данный момент в наш коллектив попасть невозможно, и есть две причины этому. Первая — у нас регулярный состав труппы, для которой мы создаем костюмы ручной работы, декорации, делаем постановки номеров с учетом типажа каждой танцовщицы. Вторая — за годы работы в бурлеске я видел очень много людей, которые объявляли себя большими талантами, но при этом энтузиазм исчезал при первых трудностях. Поэтому сейчас коллектив состоит из артистов, которые готовы развиваться и не подведут шоу в ответственный момент.
— Как бы вы могли описать вашего типичного гостя?
— Бурлеск привлекает мужчин, но основная аудитория — это женщины. Это шоу содержит элементы ретро эстетики, включая костюмы, макияж и прически. Это интересно зрителям, которые ценят стиль и элегантность прошлых эпох, а также тех, кто интересуется модой и костюмами.
— Как вы планируете развивать свое шоу дальше? К чему стремитесь?
— В ближайшем будущем мы планируем увеличить количество выступлений с двух-трех в неделю до четырех-пяти. Мы уже разрабатываем несколько новых программ и скоро будем готовы представить их зрителям. Главное стремление — сделать по-настоящему уникальный и качественный проект в России, в частности, в Петербурге. Нам предстоит еще очень долгий путь и много работы, но мы любим этот жанр и готовы к этому.
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