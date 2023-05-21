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«Мы и есть поборники морали»: интервью со звездой бурлеск-кабаре «Летучая мышь» Олесей Волык

Шоу-бизнес
«Мы и есть поборники морали»: интервью со звездой бурлеск-кабаре «Летучая мышь» Олесей Волык

Бурлеск — это вид эротического танцевального искусства, берущий свое начало с европейских кабаре середины XIX века. Считается, что именно он является прообразом современного стриптиза — его более приличным и элегантным «родителем». За полторы сотни лет бурлеск сильно видоизменился, его то запрещали, то вновь разрешали, менялись концепции шоу, и сегодня количество кабаре, где показывают «тот самый» бурлеск крайне мало.

России и, в частности, Санкт-Петербургу, в этом отношении повезло: жители и гости Северной столицы могут насладиться по-настоящему изысканным шоу в этом жанре, свободном от пошлости и вульгарности. Корреспондент ФАН отправился в бурлеск-кабаре «Летучая мышь», чтобы выяснить, есть ли у отечественного бурлеска шанс на мировую славу. Для этого он пришел на шоу, а после него пообщался с конферансье и певицей Олесей Волык: о ее творчестве, карьере и постановке номеров, в которых участвует она и ее коллеги.

Как приходят в бурлеск

Олеся, на вашем примере очень интересно разобрать, как девушки вообще приходят в бурлеск жанр на стыке фривольного шоу и танцевального представления. Каким был ваш путь на сцену кабаре?

— В музыке я с детства. Сперва была ученицей музыкальной школы, затем — музыкально-педагогического училища. Потом был университет с соответствующим отделением, где я обучалась оперному пению. Думала выступать в оперном театре! Всю жизнь хотела участвовать в постановках и костюмированных представлениях.

Но жизнь сложилась так, что в театр я не попала — вместо этого работала просто певицей, причем в разных странах. Четыре года я прожила в Китае, год — в Египте, в Арабских Эмиратах недолго и еще в Марокко был контракт. Отели, рестораны, казино, ночные клубы — везде звучал мой голос. После длительной китайской командировки был интересный трехмесячный контракт на пароме Рига-Стокгольм, где я пела в составе шоу-балета.

По завершению этого путешествия, я в 2018 году стала работать здесь, в бурлеск-шоу, тогда еще без приставки «кабаре» — причем, изначально как вокалистка. В 2021 году, когда начали снимать ковидные ограничения, и шоу снова открылось для посетителей, меня попросили стать уже полноценной ведущей. Для меня это показалось необычным предложением — ведь во всех шоу, в которых я была, в Париже и в других европейских столицах, на этой позиции всегда находился мужчина!

Но все же я решила попробовать — и не пожалела. Мне нравится ощущать связь с аудиторией, я часто обращаюсь со сцены к конкретному гостю шоу, да и вообще, как вы могли заметить, у нас часто вовлекают зрителей в небольшие сценки. Я обожаю песни, которые пою — это джазовые или поп-композиции, и они практически всегда сложны для воспроизведения.

«Мы и есть поборники морали»: интервью со звездой бурлеск-кабаре «Летучая мышь» Олесей Волык

Суть и виды бурлеска

Чем «Летучая мышь» отличается от остальных бурлеск-шоу?

— Прежде всего тем, что бурлеск, который мы показываем здесь — классический. То есть, у нас тут нет раздевающихся мужчин — танцевальные номера исполняют женщины! Именно таким наш жанр был в золотую эпоху 30-50-х годов. Плюс еще есть, конечно, фокусник, менталисты и певица — я — но это все еще бурлеск в его истинном обличье.

Если говорить о столичных заведениях, то тут можно особо отметить театр-кабаре Crave — это супер-люксовое кабаре, у них собственное здание, и билеты там стоят, как средняя зарплата в Петербурге.

Думаю, у многих, как и у меня, сложилось впечатление, что бурлеск это что-то вроде ретро-стриптиза. Так и есть?

— Да, можно сказать и так. Однако слово «стриптиз» все-таки вносит некоторую путаницу у людей. Поэтому, чтобы четко провести границу между жанрами, я в начале своего выступления достаточно подробно рассказываю посетителям, что же именно они пришли посмотреть. Бурлеск — куда более театрализованное и во всех смыслах более дорогое представление. Номера, которые здесь показывают — сложны, а костюмы — уникальны. В стриптизе, как несложно догадаться, все совершенно иначе — даже если мы говорим о каких-то статусных заведениях.

Мы в бурлеске принципиально стараемся избегать пошлости и вульгарности, которые лежат в самой основе стриптиза. Наша цель — показать женственность в танце и пластике.

«Мы и есть поборники морали»: интервью со звездой бурлеск-кабаре «Летучая мышь» Олесей Волык

Бурлеск западный и отечественный

В нашем разговоре нельзя было бы не упомянуть фильм «Бурлеск» с Кристиной Агилерой и Шер. Что вы о нем думаете?

— То, что там показано — на самом деле, очень далеко от настоящего бурлеска. О чем вообще этот фильм? О карьере певицы, которая пришла работать в бар! А ведь бурлеск — это, прежде всего, про танцы и тех, кто их исполняет. Одним словом, в этой картине с Кристиной Агилерой слишком много всего понамешано

Вы сказали, что побывали на разных представлениях по всему миру. В чем главные отличия отечественного бурлеска от западного?

Как бы это странно не показалось, но у наших танцовщиц более богатые наряды. И дело не только в стоимости костюмов для выступлений: нередки случаи, когда у западных представительниц бурлеск-сцены они просто не соответствовали простейшим представлениям о вкусе: например, платье может не сочетаться с остальными элементами сценического костюма! Наши девушки я имею в виду, русских артисток любят одеться красиво и изыскано, да так, чтобы придраться было нельзя! Да и сами по себе девчонки у нас самые красивые.

Можно ли в таком случае сказать, что русский бурлеск лучший в мире?

Все-таки нет как ни крути, но родиной этого танцевального жанра являются Англия и Америка, там куда более богатые традиции. У нас в России в крови заложено стремление все делать изыскано и роскошно и, когда в начале XX века в нашей стране появились первые варьете и кабаре, это стало касаться и бурлеска.

Однако вскоре, с концом монархии, в стране кончился и бурлеск более 70-и лет его просто не существовало! Понятное дело, что за последние полтора десятилетия прижиться в России так же, как и в западных странах, он просто не успел.

Почему, как вы думаете, бурлеск не появился в 90-е, с распадом Советского Союза?

— Мне кажется, не до этого было в стране. Бурлеск же, в свою очередь, требует серьезных финансовых вложений, чтобы шоу выглядело достойно.

«Мы и есть поборники морали»: интервью со звездой бурлеск-кабаре «Летучая мышь» Олесей Волык

Кто ходит смотреть бурлеск?

Чем принципиально отличается публика в стриптиз-барах и в кабаре?

На заре своей карьеры мне довелось поработать в одном дорогом стрипклубе (официанткой), и я помню людей, которые туда приходили. В основном, это мужчины, которые, как ни странно, нуждались не столько в созерцании, сколько в общении: с танцовщицами, со мной, с барменом. Им нужно было высказаться и поделиться своими проблемами.

В бурлеске же совершенно иной посыл: сюда ходят посмотреть на эстетику, на костюмы, на красоту движений. Да просто на то, как красиво женщина может двигаться на каблуках! Особенно, как мне кажется, это актуально сейчас в эпоху, когда в моде over size и кроссовки. Кроме того, основная аудитория бурлеск шоу женщины, а не мужчины, как в стриптиз-клубах.

Давайте поговорим, собственно, про ваше сегодняшнее шоу, на котором мне выпала честь присутствовать. Насколько его можно назвать уникальным? Или эта программа повторяется каждый день?

Конечно, мы не можем менять ее постоянно это слишком дорого. Практически всегда к нам приходит новая публика, для которой то, что мы показываем, является новинкой. К тому же, есть номера, на которые люди приходят специально – например, «Конь» или «Луна». Люди замечают их в рекламе от «Летучей мыши» и хотят увидеть вживую. Тем не менее сейчас мы готовим новую, летнюю программу!

Что можете рассказать об актрисах, которые с вами работают, и в целом о коллективе?

Актуальный состав нашей труппы сложился в октябре прошлого года, и мы продолжаем работать ровно в том же составе. У нас дружный коллектив, мы всегда на одной волне и знаем свое дело.

Какие еще особенности есть в выступлениях в вашем шоу?

Мы общаемся со зрителями и стараемся эмоционально вовлекать их в происходящее на сцене. У нас ведь не только танцы есть и выступления фокусника, менталистов, которые активно работают с публикой, приглашают людей на сцену, чтобы разыграть какой-нибудь фокус. И мне, как ведущей, зрители очень нужны! Мне неинтересно просто проговорить свою речь и объявить следующее выступление я должна собрать реакцию публики, пообщаться с ней! Думаю, этому способствует еще и камерность нашего бурлеск-кабаре первые столики, например, находятся на расстоянии вытянутой руки от сцены!

Я вижу всех! Кому весело, кому скучно, кто болтает сидит я вижу это все! И мне надо сделать так, чтобы все собравшиеся чувствовали себя максимально комфортно. Я глубоко убеждена, что люди, которые пришли на бурлеск, должны уходить с него с ощущением «вау-эффекта» и повторять про себя «да, мне понравилось, я хочу еще!»

«Мы и есть поборники морали»: интервью со звездой бурлеск-кабаре «Летучая мышь» Олесей Волык

Бурлеск как бизнес

Корреспондент ФАН также пообщался с директором кабаре «Летучая мышь» Вячеславом Бакуменко уж больно интересно было узнать, как делается в нашей стране столь специфический бизнес.

Как вам пришла идея создания кабаре? И с какими трудностями пришлось столкнуться при его открытии?

Всегда была идея создать что-то уникальное для России. Так же была любовь к ретро-стилистике, шоу и театру. Все это удалось соединить в проекте бурлеск-кабаре «Летучая Мышь». Основных трудностей было две: состав шоу и финансы. Одна проблема была решена, и в труппе кабаре остались только самые трудолюбивые и усердные артисты, которые продолжают развиваться вместе с проектом. Любители «походить» по сцене взад-вперед с каменным лицом и синдромом голливудской звезды остались за бортом. Вторая проблема будет всегда, так как шоу постоянно развивается.

Случаются ли нападки со стороны «поборников морали», которые считают ваше шоу проявлением «упадка нравов» в России?

Мы и есть поборники морали и традиционных взглядов. В наших шоу нет намека на пошлость, мы преследуем цель показать многогранность женской красоты через призму винтажной эстетики. У нас нет мужчин или женщин в несвойственных им ролях.

«Мы и есть поборники морали»: интервью со звездой бурлеск-кабаре «Летучая мышь» Олесей Волык

Насколько жесткий отбор проходят претендентки на участие в коллективе?

На данный момент в наш коллектив попасть невозможно, и есть две причины этому. Первая у нас регулярный состав труппы, для которой мы создаем костюмы ручной работы, декорации, делаем постановки номеров с учетом типажа каждой танцовщицы. Вторая за годы работы в бурлеске я видел очень много людей, которые объявляли себя большими талантами, но при этом энтузиазм исчезал при первых трудностях. Поэтому сейчас коллектив состоит из артистов, которые готовы развиваться и не подведут шоу в ответственный момент.

Как бы вы могли описать вашего типичного гостя?

Бурлеск привлекает мужчин, но основная аудитория это женщины. Это шоу содержит элементы ретро эстетики, включая костюмы, макияж и прически. Это интересно зрителям, которые ценят стиль и элегантность прошлых эпох, а также тех, кто интересуется модой и костюмами.

Как вы планируете развивать свое шоу дальше? К чему стремитесь?

В ближайшем будущем мы планируем увеличить количество выступлений с двух-трех в неделю до четырех-пяти. Мы уже разрабатываем несколько новых программ и скоро будем готовы представить их зрителям. Главное стремление сделать по-настоящему уникальный и качественный проект в России, в частности, в Петербурге. Нам предстоит еще очень долгий путь и много работы, но мы любим этот жанр и готовы к этому.

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