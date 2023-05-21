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Фанатам рэпера Jah Khalib не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты

Шоу-бизнес
Фанатам рэпера Jah Khalib не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты

Поклонники рэп-исполнителя Jah Khalib жалуются, что около месяца ждут возврата денег за билеты.

По данным Telegram-канала SHOT, фанаты массово негодуют из-за того, что им не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы мероприятия уже около месяца присылают шаблонные письма с обещаниями все вернуть.

Отмечается, что теперь рэпер выступает на частных корпоративах. По некоторой информации, стоимость участия Jah Khalib в мероприятии достигает 4 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что на концерте певца Димы Билана в Дубае вместо Jah Khalib появился рэпер Баста. Причины замены не уточняются.
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