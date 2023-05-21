Фанатам рэпера Jah Khalib не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты

По данным Telegram-канала SHOT, фанаты массово негодуют из-за того, что им не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы мероприятия уже около месяца присылают шаблонные письма с обещаниями все вернуть.