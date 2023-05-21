Фанатам рэпера Jah Khalib не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты

Поклонники рэп-исполнителя Jah Khalib жалуются, что около месяца ждут возврата денег за билеты.
По данным Telegram-канала SHOT, фанаты массово негодуют из-за того, что им не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы мероприятия уже около месяца присылают шаблонные письма с обещаниями все вернуть.
Отмечается, что теперь рэпер выступает на частных корпоративах. По некоторой информации, стоимость участия Jah Khalib в мероприятии достигает 4 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что на концерте певца Димы Билана в Дубае вместо Jah Khalib появился рэпер Баста. Причины замены не уточняются.