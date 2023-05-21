Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева ужаснулась от русофобских настроений некоторых украинских актеров

Помимо этого, российская артистка подчеркнула, что в последний раз виделась с Бенюком на кинофестивале в Анапе в 2022 году, где они «обнимались, целовались, все было прекрасно». А после, по ее мнению, этот актер стал воплощением «ярого национализма и ненависти к русским».