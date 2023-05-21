Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева ужаснулась от русофобских настроений некоторых украинских актеров

Актриса Людмила Зайцева высказалась по поводу враждебного отношения к русскому народу со стороны украинских артистов. В беседе с aif.ru она подчеркнула, что коллеги из Украины ведут себя подобно ярым националистам.
Особое внимание она уделила высказываниям актеров Ады Роговцевой и Богдана Бенюка. По ее словам, Роговцева является человеком, «выросшим на русской культуре», поэтому она не понимает причины проявления такой неприязни.
Помимо этого, российская артистка подчеркнула, что в последний раз виделась с Бенюком на кинофестивале в Анапе в 2022 году, где они «обнимались, целовались, все было прекрасно». А после, по ее мнению, этот актер стал воплощением «ярого национализма и ненависти к русским».
«В общем, страшное дело, что сегодня происходит в умах на Украине», — заключила актриса.
Следует отметить, что ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил ввести в УК России статью о русофобии. По его словам, этим вопросом следует всерьез заняться в ближайшее время.