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Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева ужаснулась от русофобских настроений некоторых украинских актеров

Общество
Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева ужаснулась от русофобских настроений некоторых украинских актеров

Актриса Людмила Зайцева высказалась по поводу враждебного отношения к русскому народу со стороны украинских артистов. В беседе с aif.ru она подчеркнула, что коллеги из Украины ведут себя подобно ярым националистам.

Особое внимание она уделила высказываниям актеров Ады Роговцевой и Богдана Бенюка. По ее словам, Роговцева является человеком, «выросшим на русской культуре», поэтому она не понимает причины проявления такой неприязни.

Помимо этого, российская артистка подчеркнула, что в последний раз виделась с Бенюком на кинофестивале в Анапе в 2022 году, где они «обнимались, целовались, все было прекрасно». А после, по ее мнению, этот актер стал воплощением «ярого национализма и ненависти к русским».

«В общем, страшное дело, что сегодня происходит в умах на Украине», — заключила актриса.

Следует отметить, что ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил ввести в УК России статью о русофобии. По его словам, этим вопросом следует всерьез заняться в ближайшее время.
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