Вооруженные силы Украины атаковали Киевский район Донецка. В результате удара пострадал мальчик 2010 года рождения.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о последствиях обстрела со стороны украинских военнослужащих и иностранных наемников. Он отметил, что один из снарядов попал в дом частного сектора. После этого там начался пожар.
Ранее украинские силы применили ракету MFOM AT2 во время уда по Куйбышевскому району города. Снаряд был начинен противотанковыми минами АТ2 немецкого производства, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.