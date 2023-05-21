Активист из Нигерии назвал российско-африканские отношения приоритетными

Предприниматель отметил, что РФ никогда не выступала в роли колонизатора, обладает большим опытом в сфере добывающей промышленности, сельского хозяйства и освоения мирного атома. Кроме того, северное государство может внести свой вклад в экономический рост Черного континента, поэтому оно должно стать союзником Африки «первой линии».