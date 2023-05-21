Активист из Нигерии назвал российско-африканские отношения приоритетными

Абуджа, 21 мая. Молодежный активист из Нигерии Дэвид Окпатума рассказал о том, почему Россия должна стать для африканских стран приоритетным партнером.
Предприниматель отметил, что РФ никогда не выступала в роли колонизатора, обладает большим опытом в сфере добывающей промышленности, сельского хозяйства и освоения мирного атома. Кроме того, северное государство может внести свой вклад в экономический рост Черного континента, поэтому оно должно стать союзником Африки «первой линии».
Активист подчеркнул, что Россия добилась высот в освоении природных ресурсов, совершенствует собственные технологии, и Нигерия могла бы перенять ценный опыт. Это даст импульс к развитию энергетического, производственного и аграрного сектора страны. Еще одним фактором взаимодействия, по мнению Окпатума, может стать культурный обмен.
Ранее посол Нигерии в РФ Абудллахи Шеху поделился планами правительства африканской республики по привлечению российских инвесторов в восстановление металлургической отрасли. Он высоко оценил мощности и потенциал Москвы, которые помогут запустить крупнейшее предприятие Абуджи Ajaokuta Steel Company.