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Украинские военные пытались атаковать электроподстанцию в Брянской области с помощью беспилотника

Происшествия
Украинские военные пытались атаковать электроподстанцию в Брянской области с помощью беспилотника

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Известно, что беспилотник сбросил снаряд рядом с подстанцией в населенном пункте Рудня-Цата в Климовском районе. На месте детонации обнаружили фрагменты боеприпаса, а также воронку диаметром около 10 сантиметров.

Отмечается, что разрушений на земле нет. О пострадавших также не сообщается. На месте инцидента работают специалисты.

Ранее из-за обстрела ВСУ были повреждены линии электропередачи в Курской области. Без света остались жители сел Троицкое, Гордеевка и Внезапное.
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