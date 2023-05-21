Украинские военные пытались атаковать электроподстанцию в Брянской области с помощью беспилотника

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Известно, что беспилотник сбросил снаряд рядом с подстанцией в населенном пункте Рудня-Цата в Климовском районе. На месте детонации обнаружили фрагменты боеприпаса, а также воронку диаметром около 10 сантиметров.
Отмечается, что разрушений на земле нет. О пострадавших также не сообщается. На месте инцидента работают специалисты.
Ранее из-за обстрела ВСУ были повреждены линии электропередачи в Курской области. Без света остались жители сел Троицкое, Гордеевка и Внезапное.