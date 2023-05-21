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Врач Андрей Тяжельников рассказал о неочевидной опасности чрезмерного употребления чая

Общество
Врач Андрей Тяжельников рассказал о неочевидной опасности чрезмерного употребления чая

Злоупотребление чаем может спровоцировать развитие бессонницы и ухудшить усвоение железа организмом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Как рассказал эксперт, оптимальная суточная норма чая для взрослого человека не должна превышать четырех чашек. Содержащиеся в напитке полезные вещества могут предупредить развитие атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезни, пишет телеканал «360».

Однако Тяжельников отметил, что злоупотребление чаем может привести к негативным последствиям. В напитке содержится танин — сильный антиоксидант, который в больших количествах мешает усвоению железа. Кроме того, содержащийся в листьях кофеин вызывает бессонницу и повышенную возбудимость.

Ранее китайские ученые обнаружили взаимосвязь между регулярным употреблением чая и кофе и остротой зрения.
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