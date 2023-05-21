Врач Андрей Тяжельников рассказал о неочевидной опасности чрезмерного употребления чая

Однако Тяжельников отметил, что злоупотребление чаем может привести к негативным последствиям. В напитке содержится танин — сильный антиоксидант, который в больших количествах мешает усвоению железа. Кроме того, содержащийся в листьях кофеин вызывает бессонницу и повышенную возбудимость.